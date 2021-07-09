Названа дата возвращения Нового Хабиба в октагон UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев может подраться уже осенью. Об этом сообщает MMA Junkie.

Названа дата возвращения спортсмена чеченского происхождения в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Чимаев, также известный как Новый Хабиб, подерется на турнире 30 октября. Ивент должен пройти в Абу-Даби.

Соперником Чимаева должен стать боец из Китая 33-летний Ли Цзинлян. Официально поединок еще не подтвержден.

Чимаев не дрался с сентября 2020-го. Швед был вынужден сделать паузу из-за перенесенного COVID-19. Его поединок с Леоном Эдвардсом сорвался, а на фоне осложнений Новый Хабиб даже объявил об уходе из спорта. Однако, после беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Чимаев изменил свое решение.

Чимаев ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету девять побед в девяти боях. Три последние схватки швед провел в UFC. Из-за стиля ведения поединка его начали сравнивать с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Чимаеву удалось провести три поединка в UFC за 66 дней, что является рекордом организации.