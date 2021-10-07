Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем бое шведа Хамзата Чимаева, который он проведет против китайца Ли Цзинляна. Слова россиянина приводит Sportskeeda.

«Думаю, Чимаев победит. Я не считаю, что этот парень [Цзинлян] сможет остановить прессинг, борьбу и грэпплинг Хамзата», — заявил Нурмагомедов.

Он добавил, что Чимаев, известный как Новый Хабиб, должен одержать досрочную победу. «Парень из Китая хорош в стойке. Но я думаю, что Чимаев сможет перевести поединок в партер и финишировать бой», — подытожил Нурмагомедов.

Бой между Чимаевым и Цзинляном состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. В главном поединке сойдутся бразилец Гловер Тейшера и чемпион организации в полутяжелом весе Ян Блахович. Также в рамках турнира состоится бой россиянина Петра Яна с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Чимаев — шведский боец чеченского происхождения. За карьеру он провел девять боев, каждый из которых выиграл.

