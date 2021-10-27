Новый Хабиб устроил перепалку с журналистом на пресс-конференции

Шведский боец ММА Хамзат Чимаев — журналисту на пресс-конференции: много говорю не я, а ты

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, повздорил с журналистом на пресс-конференции. Видео перепалки опубликовано на YouTube-канале TheMacLife.

Репортер в начале вопроса заявил, что спортсмен любит поговорить. Тот прервал его на полуслове, переадресовав обвинение. «Говоришь много ты, брат. Меня спрашивают — я отвечаю. Это не значит "много говорить". Если не спросят, я никогда ничего не скажу», — добавил Чимаев.

30 октября Чимаев на турнире UFC 267 в Абу-Даби проведет бой против китайца Ли Цзинляна. В главном поединке вечера встретятся бразилец Гловер Тейшера и чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович.

Чимаев ни разу не проигрывал в MMA. На его счету девять побед в девяти боях, причем все они закончились досрочно. Три последние схватки швед провел в рамках UFC.