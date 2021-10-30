Россиянин Волков одержал победу над поляком на турнире UFC

Россиянин Волков одержал победу над поляком Тыбурой решением судей на турнире UFC 267

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Трансляция велась на сайте РЕН ТВ.

Поединок завершился после трех раундов единогласным решением судей. После боя Волков заявил, что является самым счастливым человеком, и посвятил победу жене и новорожденному сыну.

Теперь на счету Волкова 34 победы при девяти поражениях. До перехода в UFC он выступал в M-1 Challenge и Bellator. В обеих организациях Волков становился чемпионом в тяжелом весе.

В главном поединке вечера встретятся бразилец Гловер Тейшера и чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович.