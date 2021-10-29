Российский боец UFC едва не потерял сознание при взвешивании и лишился поединка

Схватка россиян Дамира Исмагулова и Магомеда Мустафаева на UFC отменена

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дамир Исмагулов не сумел сделать вес накануне поединка с соотечественником Магомедом Мустафаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний россиянин едва не потерял сознание при взвешивании. При этом он превысил лимит, установленный для легкого веса (70,7 килограмма), на 3,4 килограмма. Исмагулов лишился возможности выступить на турнире UFC в Абу-Даби. Его схватка с Мустафаевым отменена.

В главном поединке турнира UFC 267 сойдутся Гловер Тейшера и Ян Блахович. Поляк удерживает пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Также в рамках ивента определится обладатель пояса временного чемпиона UFC в легчайшем весе. За вакантный титул сразятся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.

На UFC 267 выступит и Александр Волков. Российскому тяжеловесу будет противостоять Марчин Тыбура.