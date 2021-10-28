Диктор UFC пропустит турнир впервые за 25 лет из-за коронавируса

Впервые за 25 лет PPV-ивент UFC пройдет без участия Брюса Баффера

Диктор Брюс Баффер пропустит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Абу-Даби 30 октября. Об этом сообщает MMA Fighting.

Ринг-анонсер переболел коронавирусом и не сможет принять участие в UFC 267. Таким образом, он впервые за 25 лет не представит бойцов на турнире, трансляция которого доступна по pay-per-view (PPV).

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава организации Дэйна Уайт. Он сам не хотел лететь сюда. «Он сейчас дома, восстанавливается после COVID-19», — рассказал промоутер.

Баффер считается «голосом UFC». Коронная фраза анонсера в октагоне: it's time! (по-английски — «время пришло»).

Баффер — брат Майкла Баффера, известного ринг-анонсера, который обслуживает ивенты в профессиональном боксе и рестлинге.