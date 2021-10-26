Федор Емельяненко описал «большую ошибку» главы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал подробности переговоров с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Видео интервью опубликовано в YouTube-канале Сергея Лодыги.

45-летний тяжеловес убежден, что он выступал бы в UFC, если бы у Уайта «было желание». По словам Емельяненко, промоутер совершил большую ошибку, когда отказался брать в UFC не только самого тяжеловеса, но и других представителей его команды.

«Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне», — описал Емельяненко переговоры с UFC. Он отметил, что это стало поворотным моментом в общении с Уайтом. Емельяненко также признался, что до него доходят слухи о желании Уайта организовать хотя бы один бой с его участием.

23 октября Емельяненко впервые провел поединок с декабря 2019-го. Бой с участием российского тяжеловеса возглавил турнир Bellator в Москве. Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.