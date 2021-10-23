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Федор Емельяненко высказался после победы нокаутом над Джонсоном в первом раунде

Федор Емельяненко после победы над Джонсоном: надеюсь, болельщики окунулись в атмосферу
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над американцем Тимоти Джонсоном. Высказывание спортсмена приводит корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отметил, что ему было очень приятно выступать на родине. Он также выразил надежду, что болельщикам удалось окунуться в атмосферу крупного спортивного события.

Кроме того, Емельяненко дал совет молодежи, занимающейся смешанными единоборствами. По словам спортсмена, единственным рецептом успеха является трудолюбие.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере

Предыстория: Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде на турнире Bellator
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