Нурмагомедов поделился мнением о бое между Емельяненко и Джонсоном

Хабиб Нурмагомедов: могу лишь пожелать удачи Федору Емельяненко в бою с Тимоти Джонсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Мнением он поделился в комментарии «Чемпионат.com».

«Поймите, нет такого, что один бой важен, а другой — нет. Все важны. Могу лишь пожелать удачи Федору Емельяненко», — заявил боец.

21 октября Емельяненко прервал переводчика во время пресс-конференции, приуроченной к турниру Bellator 269. Боец сделал замечание сотруднику, который переводил слова главы промоушена Скотта Кокера. Последний рассказывал о том, что российский тяжеловес искал наиболее сложного соперника для своего поединка в Москве.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном запланирован на 23 октября. Ивент станет первым турниром Bellator в России.