Федор Емельяненко допустил уход из MMA после боя в Москве

Федор Емельяненко допустил, что бой на турнир Bellator в Москве станет последним в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко допустил, что может уйти из спорта после поединка в Москве. Об этом он рассказал в эфире шоу MMA Hour.

Поединок 45-летнего тяжеловеса против Тимоти Джонсона на московском турнире Bellator может стать последним в его карьере. «Существует такая вероятность. Многое будет зависеть от моего состояния уже после боя. Кроме того, мне необходимо и посоветоваться с семьей», — заявил Емельяненко.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Ивент пройдет 23 октября в Москве. Тяжеловес выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.

Изначально планировалось, что Емельяненко проведет три поединка до завершения карьеры. Первый поединок в рамках прощального турне россиянина прошел в декабре 2019-го в Японии. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона.