Федор Емельяненко объяснил нежелание драться с бывшим чемпионом UFC

Федор Емельяненко признался, что ему не был интересен поединок с экс-чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал причину, по которой не рассматривал в качестве потенциального соперника бразильца Джуниора Дос Сантоса, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

45-летний тяжеловес отметил, что он был заинтересован в поиске наиболее сильного оппонента и по этой причине согласился на схватку с Тимоти Джонсоном. «У Дос Сантоса была серия неудач. Кроме того, его уволили из UFC», — отметил он.

19 октября Джонсон признался, что рассчитывает получить титульный поединок после победы над Емельяненко. Американец отметил, что готов к противостоянию с именитым бойцом на его родине. Турнир Bellator, который возглавит бой Джонсона и Емельяненко, пройдет 23 октября в Москве.

Дос Сантос выражал готовность сразиться с Емельяненко. Также об интересе к такому поединку говорил другой ветеран UFC Джош Барнетт.