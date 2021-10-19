Федор Емельяненко рассказал о планах Bellator в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заявил, что у промоушена Bellator есть планы относительно организации еще одного турнира в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает Sport24.

45-летний тяжеловес, отвечая на вопрос о своем следующем поединке, отметил, что будет опираться на планы Bellator. По словам Емельяненко, промоушен заинтересован в проведении еще одного крупного турнира в России.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Ивент пройдет 23 октября в Москве.

Емельяненко выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.

Другой американский промоушен Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уже трижды проводил ивенты в России. Два ивента прошло в Москве, один — в Санкт-Петербурге.