Федор Емельяненко рассказал о подставе со стороны UFC

Боец MMA Федор Емельяненко о контракте с UFC: их суммы были просто подставой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вспомнил о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что представители промоушена отказывались идти на уступки по контракту, меняя местами ненужные российской стороне пункты. «Есть в американцах, не во всех, но во многих — когда человек думает, что власть имеет, то ведет себя хамовато-нагловато. Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава», — подчеркнул он.

17 сентября Емельяненко сообщил, что, когда ему предложили выступать в UFC, у него уже был контракт с другим американским промоушеном — Strikeforce. При этом, по словам Емельяненко, ему не понравился стиль общения главы организации Дэйны Уайта.

Всего на счету россиянина 46 боев, в которых он одержал 39 побед при шести поражениях. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведет бой в Москве с американцем Тимоти Джонсоном.