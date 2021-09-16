Федор Емельяненко сравнил Bellator и UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко сравнил американские промоушены Bellator и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Интервью с тяжеловесом опубликовано на YouTube-канале Сергея Лодыги.

44-летний ветеран MMA признался, что у представителей его команды нет желания покидать Bellator ради выступлений в UFC. Он подчеркнул, что в Bellator высокая конкуренция, а также высокие гонорары.

23 октября Емельяненко вернется к выступлениям. Он подерется на первом в истории Bellator турнире в России. В последний раз тяжеловес проводил поединок в декабре 2019-го в Японии. Тогда он нокаутировал бывшего бойца UFC и Pride Квинтона Джексона.

UFC неоднократно проявлял интерес к Емельяненко. Впервые переговоры начались после поглощения Pride, где и выступал россиянин. Однако стороны не сумели прийти к соглашению. По версии главы UFC Дэйны Уайта, переговоры осложняла позиция менеджмента российского бойца. Интересы российского тяжеловеса представлял Вадим Финкельштейн.