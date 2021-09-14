Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА

Российский промоушен будет проводить турниры по MMA для юниоров в возрасте от 12 до 20 лет

Российский промоушен HardCore Fighting Championship совместно с JFC PRIDE анонсировал проведение детских турниров по смешанным единоборствам (MMA). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях смогут принять участие бойцы в возрасте от 12 до 20 лет. Чтобы получить путевку на главные турниры, спортсменам предстоит выступить на отборочных стартах, которые пройдут в разных федеральных округах России.

Подать заявку на участие в квалификации могут все желающие. Места проведения и даты отборочных соревнований не уточняются.

Осенью 2016 года в Грозном прошел детский турнир по MMA с участием детей главы Чечни Рамзана Кадырова. На тот момент всем им было меньше 12 лет. Идею организации подобных соревнований раскритиковал российский боец Федор Емельяненко.

