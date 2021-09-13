Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подрался с американским рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly, на церемонии вручения премии MTV. Видео доступно в Twitter Barstool Sports.

Спортсмен подошел к исполнителю ради совместного фото. Получив отказ, Макгрегор кинул стаканом с напитком в Бейкера и устроил потасовку. Конфликт был остановлен сотрудниками безопасности. При этом сам Макгрегор заявил, что не дрался с Machine Gun Kelly, так как тот не является настоящим бойцом.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье. Ирландец планирует вернуться к выступлениям в 2021 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он также становился обладателем пояса в британском промоушене Cage Warriors.