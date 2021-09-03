Макгрегору предрекли успех в профессиональном рестлинге

Американский рестлер и киноактер Джон Сина считает, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор преуспел бы в профессиональном рестлинге. Его слова приводит Movie Web.

«Вообще, я не особо слежу за MMA. Да, это настоящие единоборства, но когда парень вроде Конора появляется на экране, когда ты видишь этого персонажа, ты понимаешь, он может привести аудиторию одними словами. Вы либо болеете за него, либо ненавидите. Но в любом случае вы готовы заплатить за бой с его участием», — заметил ветеран организации World Wrestling Entertainment (WWE).

Сина предрекает успех 33-летнему ирландцу, если тот решит выступить под эгидой WWE. «Он делает то же, что и мы. Потенциал у него фантастический», — считает американец. Он признался, что хотел бы увидеть Макгрегора в эпизодической роли в одном из шоу.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье. Ирландец планирует вернуться к выступлениям в 2021 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он также становился обладателем пояса в британском промоушене Cage Warriors.