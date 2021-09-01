Макгрегор раскрыл количество оставшихся боев по контракту с UFC

Конор Макгрегор должен провести еще два поединка в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в беседе с пользователем Twitter раскрыл количество поединков по контракту в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пост доступен в Twitter.

«Вообще, на моем счету восемь из десяти лучших ивентов UFC по PPV. При этом у меня по контракту еще два поединка, и я намерен улучшить эту статистику», — добавил он.

33-летний ирландец отреагировал на сообщение одного из пользователей социальной сети, который привел список громких боев с участием Макгрегора с большими доходами по pay-per-view. Макгрегор поправил его, отметив, что его схватка с Жозе Алду принесла больше прибыли, чем турнир UFC 100, в главном бою которого встретились американские тяжеловесы Брок Леснар и Фрэнк Мир.

11 июля в своем последнем поединке с Дастином Порье Макгрегор получил травму ноги. После схватки ирландцу была сделана операция. Макгрегор планирует вернуться к выступлениям в 2022 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он становился обладателем пояса в двух весовых категориях.