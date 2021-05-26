Актер из «Форсажа» назвал Тайвань страной и разозлил китайcких зрителей

Американский рестлер и актер Джон Сина назвал Тайвань страной и разозлил китайских зрителей. Видео с его извинениями было опубликовано в Twitter.

44-летний артист обратился к аудитории на китайском языке и признался, что допустил ошибку во время интервью, приуроченного к промо-кампании фильма «Форсаж 9». «Я очень, очень сожалею о своей ошибке. Прошу прощения, мне очень жаль. Вы должны понять, что я люблю и уважаю Китай, а также китайский народ», — сказал Сина.

Несмотря на извинения, в комментариях под роликом некоторые пользователи призвали бойкотировать девятую часть «Форсажа». Другие же обвинили актера в трусости и бесхребетности. Были и те, кто настаивал на том, что Тайвань можно считать страной.

Официальные отношения между КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как проигравшие гражданскую войну силы китайской партии Гоминьдан покинули материк и перебрались на Тайвань. Пекин считает Тайвань своей провинцией, Тайбэй в свою очередь настаивает на статусе независимого государства.