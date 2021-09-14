Девушка-боец MMA показала тверк и восхитила фанатов

Американская девушка-боец MMA Перл Гонсалес опубликовала видео с тверком в Instagram

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес поделилась видео с тверком. Пост доступен в Instagram спортсменки.

35-летняя Гонсалес опубликовала ролик, где сперва демонстрирует удары, а затем танцует тверк. Фанаты в комментариях к посту восхищаются спортсменкой.

Гонсалес регулярно публикует откровенное фото в Instagram. В частности, 8 сентября американка снялась в полупрозрачном белье.

Гонсалес выступает в промоушене Bare Knuckle FC, где боксируют на голых кулаках. В июне американка успешно дебютировала в организации, одержав победу над Карисей Сигала.

Также Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta FC. На ее счету десять побед при пяти поражениях.