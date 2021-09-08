Девушка-боец MMA снялась в полупрозрачном белье и восхитила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес снялась в откровенном наряде. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

35-летняя американка предстала перед фанатами в полупрозрачном белье и ковбойское шляпе. Пользователи сети оставляли восхищенные комментарии под фотографией. За пять часов с момента публикации пост набрал более семи тысяч лайков.

Гонсалес регулярно публикует откровенное фото. В апреле она поделилась снимком в образе пасхального кролика.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и промоушене Invicta FC. Кроме того, Гонсалес не раз участвовала в турнирах по грэпплингу. В частности, она довела болевой прием до перелома на ивенте CJJ, где бойцы соревновались по правилам боевого джиу-джитсу (с разрешенными ударами открытой ладонью).

В профессиональном MMA на счету Гонсалес десять побед при пяти поражениях.