Девушка-боец MMA завернулась обнаженной в сладости

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес снялась обнаженной и обернутой во фруктовые роллы. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

34-летняя американка поучаствовала в рекламной акции Fruit Roll Ups. В описании к снимку Гонсалес указала, что решила сделать «что-нибудь безумное» после поражения на турнире по грэпплингу и завернулась в сладости.

Фото опубликовано @pearlgonzalez

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta. Также она принимала участие в схватках по борьбе в таких промоушенах, как Submission Underground или Combat Jiu-Jitsu. В частности, в ноябре 2019-го она одержала победу болевым приемом и сломала руку сопернице.

В мае 2020-го она приняла участие во флешмобе с переодеваниями наряду с другими представительницами MMA.