Девушка-боец MMA в откровенном наряде пасхального кролика восхитила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес опубликовала фото в откровенном наряде пасхального кролика. Пост доступен в Instagram.

34-летняя американка снялась в розовом белье в образе кролика. За сутки пост набрал более 15 тысяч лайков. Фанаты восхитились фигурой американки. Однако отдельные пользователи выразили недоумение.

Фото опубликовано @pearlgonzalez

«Так ты больше не дерешься? Это все, чем ты занимаешься теперь?» — написал eru.guerrero. Другой пользователь comeonnbro отреагировал на этот комментарий, допустив, что Гонсалес стала чаще публиковать фотографии подобного характера после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Гонсалес регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. У спортсменки также есть сайт, где она делится эксклюзивным контентом за плату.

Гонсалес известна по выступлениям в UFC и Invicta. Свой последний поединок она провела в феврале 2020-го. Тогда американка уступила соотечественнице Миранде Мэверик на турнире Invicta.