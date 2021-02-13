Девушка-боец MMA похвасталась растяжкой в купальнике

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес продемонстрировала растяжку, исполнив удар ногой. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

34-летняя американка опубликовала фотографию, где предстала перед фанатами в купальнике. Она похвасталась снимком и набрала более 11 тысяч лайков.

Фото опубликовано @pearlgonzalez

Гонсалес неоднократно выкладывала в сеть откровенные снимки. В частности, в январе она снялась обнаженной.

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta. В мае 2020-го она приняла участие во флешмобе с переодеваниями наряду с другими представительницами MMA.