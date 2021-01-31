Девушка-боец MMA восхитила фанатов откровенным снимком

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес опубликовала откровенное фото в бикини и восхитила фанатов. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

34-летняя Гонсалес предстала перед подписчиками в купальнике. В комментариях пользователи одобрили снимок. За 13 часов публикация набрала более 13 тысяч лайков.

Фото опубликовано @pearlgonzalez

В январе Гонсалес также отметилась откровенным фото в социальных сетях. Она снялась обнаженной и завернутой в сладости.

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta. В мае 2020-го она приняла участие во флешмобе с переодеваниями наряду с другими представительницами MMA.

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