Боец-трансгендер из спецназа победила француженку в дебютном поединке ММА

Американская боец-трансгендер Алана Маклафлин провела дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА) на турнире промоушена Combate Global. Об этом сообщается в Instagram организации.

Спортсменка одержала победу над француженкой Селин Провост. Поединок завершился во втором раунде после того, как американка провела удушающий прием.

38-летняя Маклафлин — бывший военнослужащий спецназа США. Она стала вторым трансгендером в MMA после Фэллон Фокс.

На прошедших в Токио Олимпийских играх участвовала новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже десяти наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев. Хаббард не сумела завоевать медалей на Олимпиаде и объявила об уходе из спорта.