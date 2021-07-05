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Бывший чемпион UFC бросил вызов Федору Емельяненко

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Фото: Globallookpress.com

Бывший чемпион UFC, бразилец Фабрисио Вердум в Twitter бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Федору Емельяненко.

Спортсмен заявил, что Емельяненко никогда не был лучшим бойцом в истории, так как он его уничтожил. «Если Федор Величайший хочет получить реванш со мной, то я готов ехать в Россию», — написал бразилец.

В июне стало известно, что Емельяненко возобновит выступления и подерется на первом в истории Bellator турнире в Москве. Возвращение тяжеловеса намечено на 23 октября.

Вердум дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда оба спортсмена выступали под эгидой Strikeforce. Бразилец одержал досрочную победу, поймав российского тяжеловеса на болевой прием.

Вердум за карьеру победил в 24 поединках по правилам ММА, в девяти потерпел поражение. Один бой с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся. В UFC он выступал до июня 2020 года. Бразилец становился чемпионом организации в тяжелом весе.

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