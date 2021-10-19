Федор Емельяненко рассказал о конфликте с незнакомцем из-за нецензурной брани

Федор Емельяненко рассказал, что у него произошел конфликт с матерящимся мужчиной

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о негативном отношении к нецензурной брани. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что на этой почве у него недавно произошел конфликт с незнакомым мужчиной в одном из магазинов Белгорода. Тот, находясь в магазине с женой и ребенком, выругался матом в ответ на просьбу продавца надеть маску.

«И мне пришлось его попросить. Он задумался на секунду, но потом замолчал, было неприятно», — добавил Емельяненко. По мнению бойца, мужчина прекратил ругаться, так как сработал здравый смысл.

23 октября россиянин подерется на первом в истории турнире промоушена Bellator в России. Последний поединок тяжеловес провел в декабре 2019 года в Японии. Тогда он нокаутировал бывшего бойца UFC и Pride Квинтона Джексона.

Всего на счету Емельяненко 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.