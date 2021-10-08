Братьев Емельяненко обвинили в договорных поединках

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал на Youtube-канале Kovalenko, что оба брата Емельяненко — Александр и Федор — принимали участие в договорных поединках.

По его словам, не все бои Александа Емельяненко были проплаченными, однако многие из них явно подставные. Боец утверждает, что чтобы это понять достаточно посмотреть на его поединки.

«У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто мое мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов (денег — прим. ред.)», — сказал Дацик. Он отметил, что эти обвинения являются его субъективным мнением и указал на то, что подобные бойцы выступают на высоком уровне, следовательно, видно, когда они намеренно «сливают» поединок.

На вопрос о том, предлагали ли Дацику когда-либо подставной бой, он ответил утвердительно. «Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», — заявил боец.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко оценил вероятность организации боя с братом Александром Емельяненко как нулевую. «Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему», — добавил россиянин.

На счету Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.