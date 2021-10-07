Александр Емельяненко посмеялся над спортивной формой Джигана

Рэпер Джиган сильно прибавил в весе и имеет проблемы с алкоголем. Так его спортивную форму оценил российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко на канале LABELCOM в YouTube.

«Он такой, как булка с маслом, — толстый, жирный. Не стесняясь, ведрами пьет пиво. Он квадратный стал, еле ходит», — со смехом отметил спортсмен. По мнению Емельяненко, он завершит бой c рэпером в первом раунде.

18 сентября Емельяненко провел бой по правилам бокса в перчатках для MMA с блогером Артемом Тарасовым. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу тяжеловесу.

Джиган должен стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан. Ожидалось, что встреча пройдет 4 ноября в Москве.