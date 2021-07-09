Джиган отреагировал на видео с тренировки Александра Емельяненко

Рэпер Джиган отреагировал на видео тренировки бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, которое тот опубликовал в Instagram.

Спортсмен выложил ролик, на котором работает с ассистентом на лапах. В посте он отметил Джигана, которому посоветовал увереннее держаться на ногах. «Пойду пивка бахну», — прокомментировал пост рэпер.

7 июля Емельяненко пообещал «набить кукушку» Джигану. 39-летний россиянин заявил, что музыкант «полез куда не нужно».

5 июля менеджер тяжеловеса Азамат Бостанов заявил, что выплата за поединок с Джиганом станет рекордной в карьере бойца. Он отметил, что речь идет о сумме свыше 20 миллионов рублей. В июне Джиган заявил, что намерен заработать 50 миллионов рублей на схватке с Емельяненко. Дата проведения возможного боя пока не утверждена.