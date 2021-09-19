Появились подробности организации боя между Александром Емельяненко и Джиганом

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что контракт на бой с Джиганом подпишут на неделе

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о ходе переговоров по организации боя с рэпером Джиганом. Его слова появились на сайте «Чемпионат.com».

Бостанов заявил, что исполнитель и спортсмен согласны драться, так что им осталось лишь поставить подписи в контракте. Он уточнил, что стороны собирались заключить договор после поединка Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым. «Бой был вчера, и с утра пораньше к нам никто не прибегал, но я думаю, что это вопрос ближайшей недели», — поделился подробностями менеджер.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла 18 сентября. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

Бой между Емельяненко и Джиганом должен пройти 4 ноября в Москве. Исполнитель заявлял, что хочет заработать на поединке со спортсменом 50 миллионов рублей, а его оппонент рассчитывает на 30 миллионов. По словам рэпера, он готов проводить поединки в боксе, MMA и кикбоксинге.

