Проигравший Александру Емельяненко блогер высказался о бое

Блогер Артем Тарасов о бое с Александром Емельяненко: я увидел в его глазах страх

Блогер Артем Тарасов после поражения в поединке с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко высказался о бое. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что провел неплохую встречу и имел шансы на победу. «Я видел страх в глазах Емельяненко. Как и многие в зале», — добавил Тарасов. Блогер заявил, что хочет провести реванш с соперником. Он также попросил прощения у своих фанатов за то, что не смог проявить характер и завершить поединок в свою пользу.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла в субботу, 18 сентября. Схватка длилась все три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

Летом 2020-го Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Это последний официальный поединок в смешанных единоборствах для российского тяжеловеса.