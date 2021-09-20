Александр Емельяненко объяснил отказ от алкоголя словами «отдохнул, нагулялся»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскрыл отношение к алкоголю. Слова 40-летнего спортсмена передает Vseprosport.ru.

Емельяненко сообщил, что вечеринки не мешают ему готовиться к поединкам, как это было раньше. «Я уже отдохнул, нагулялся. Сейчас мне это все надоело. Надо поработать, потрудиться. Буду выступать, драться», — такими словами он объяснил отказ от спиртного. Боец признался, что намерен набрать форму, чтобы побеждать в поединках, так как это его работа.

18 сентября Емельяненко сразился с блогером Артемом Тарасовым. Поединок прошел по правилам кулачного боя в перчатках для ММА. Встреча продлилась все три раунда. Единогласным решением судей победу одержал Емельяненко.

Следующим соперником спортсмена может стать рэпер Джиган. Азамат Бостанов, менеджер Емельяненко, заявил, что его клиент и музыкант готовы драться, им осталось лишь подписать контракт о бое. По его словам, это может произойти в ближайшее время. Ожидается, что поединок между Емельяненко и Джиганом пройдет 4 ноября в Москве.