Александр Емельяненко ответил нашедшему страх в его глазах проигравшему блогеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на выпад проигравшего блогера Артема Тарасова после их поединка.

«Он говорит, что нашел страх в моих глазах. Так вот я ему отвечу, что я свой страх потерял на владимирской пересылке», — ответил блогеру спортсмен. Он добавил, что перестанет уважать себя, если начнет бояться таких личностей, как Тарасов.

После поражения в поединке с Емельяненко Тарасов заявил, что провел неплохую встречу и имел шансы на победу. Блогер отметил, что хочет провести реванш с соперником, так как видел в его глазах страх.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла в субботу, 18 сентября. Схватка длилась все три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

Летом 2020-го Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Это последний официальный поединок в смешанных единоборствах для российского тяжеловеса.