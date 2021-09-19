Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о поединке с блогером Артемом Тарасовым. Его слова приводит «Матч ТВ».

40-летний Емельяненко отметил, что не готовился к поединку. «На самом деле я устал бегать. Ты не попал ни разу, только какие-то колхозные удары из-под задницы», — обратился тяжеловес к оппоненту после боя. Он также признался, что ему не интересен второй бой с Тарасовым.

Ранее на турнире «Наше дело» Емельяненко оказался сильнее Тарасова в поединке по правилам бокса. Тяжеловес одержал победу единогласным решением судей. Схватка продлилась три раунда.

В ноябре 2019-го Емельяненко также провел выставочный поединок по правилам бокса. Тогда он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.