Александр Емельяненко рассказал о переговорах с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко снова заявил о том, что намерен подраться на турнире Bellator в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

40-летний Емельяненко рассказал, что в данный момент ведет переговоры с организацией по поводу поединка. Он признался, что готов выступить 23 октября на турнире, который возглавит поединок его брата Федора Емельяненко.

Также Емельяненко отметил, что может подраться уже в октябре. Он заявил, что уже попросил своего менеджера найти ему бой.

Ранее 18 сентября Емельяненко провел поединок с блогером Артемом Тарасовым по правилам бокса. Схватка прошла все три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

23 октября Bellator проведет первый в истории промоушена турнир в России. В главном бою вечера подерется Федор Емельяненко. Его соперником стал американец Тимоти Джонсон.