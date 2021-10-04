Федор Емельяненко оценил возможность проведения боя с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко посчитал невозможным проведение боя с братом Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вероятность организации такого поединка спортсмен оценил как нулевую. «Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему», — добавил россиянин.

Ранее в понедельник, 4 октября, Емельяненко-старший рассказал, что конфликт с младшим братом начался у него в 2006 году. Он также раскритиковал Александра Емельяненко за проведение боев с непрофессиональными спортсменами.

На счету Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.