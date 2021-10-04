Федор Емельяненко отреагировал на бой брата с блогером Тарасовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко деклассирует себя боями с непрофессионалами. Такое мнение в интервью «Спорт-Экспрессу» высказал брат спортсмена Федор Емельяненко.

Он отметил, что поединок Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым оставил у него тяжелое впечатление. По словам Емельяненко-старшего, он негативно реагирует на подобные поединки, так как они не популяризуют бокс. «Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше», — добавил Федор Емельяненко.

Ранее 4 октября боец ММА рассказал о начале конфликта с братом. По его словам, разлад в их отношениях произошел в 2006 году.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла 18 сентября. Бой длился три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.