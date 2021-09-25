Дацик одолел непобедимого британца на голых кулаках и вспомнил о Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик одержал победу над британцем Рэнди Рэндайном в поединке на голых кулаках, организованном промоушеном Top Dog. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок стал главным событием вечера. Россиянин одолел соперника в первом раунде. После схватки Дацик вспомнил о желании побиться с соотечественником Александром Емельяненко. «Он уже приезжал в федерацию, но Саша как всегда — медкомиссию не прошел, контракт не подписал. В этом году или в начале следующего состоится наш поединок», — подчеркнул боец.

Поражение от Дацика стало первым для Рэндайна. До этого непобедимый британец выигрывал пять раз подряд нокаутами. На счету Дацика 14 поединков. Он одержал семь побед при семи поражениях.

20 сентября Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко. Он заявил, что Емельяненко провел великолепный бой против блогера Артема Тарасова и предложил бойцу провести очный поединок до конца года.