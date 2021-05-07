Беременная жена Дацика выбежала на ринг и остановила бой мужа

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика и бойца промоушена кулачных боев Top Dog FC Гаджи Наврузова по правилам бокса был прерван беременной женой Дацика Викторией. Видео доступно в Instagram спортсмена.

Виктория выбежала на ринг в концовке первого раунда, после того как Дацик пропустил несколько тяжелых ударов и был отправлен в нокдаун, рухнув на канаты. После случившегося боец пообещал завершить поединок. «Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?! Чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», — подчеркнул он.

В ноябре прошлого года Дацик был освобожден из колонии после незаконного пересечения границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.