Дацик потребовал у Александра Емельяненко «ответить за базар» и подраться с ним

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA потребовал у Александра Емельяненко «ответить за базар».

Он захотел поединка с соотечественником. «Выходи на бой! Клоун. Хватит гаситься. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил», — заявил Дацик, добавив, что Александр позорит фамилию Емельяненко.

14 марта Дацик анонсировал бой с Александром Емельяненко. Он пообещал «закодировать от водки» спортсмена.

В ноябре прошлого года Дацик был освобожден из колонии после незаконного пересечения границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. В его активе 29 побед при восьми поражениях.

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