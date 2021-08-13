Дацик выиграл третий бой подряд в боксе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил Данияла Эльбаева в бою по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выставочный бой прошел в пятницу, 13 августа, в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился три раунда. Дацик был сильнее соперника единогласным решением судей.

Для Дацика бой стал третьим на боксерском ринге. До этого россиянин дважды победил камерунца Тайсона Дижона. Поединки состоялись в феврале и июне этого года.

В ноябре 2020-го Дацик был освобожден из колонии после незаконного пересечения границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.