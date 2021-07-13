Трое африканцев попытались нелегально проникнуть в Россию ради карьеры в футболе. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов. Их не устроили условия, и они захотели подписать контракт с российскими командами.

Спортсмены договорились с таксистом, который доставил их к российской границе. Там их задержали сотрудники погрануправления ФСБ ввиду отсутствия документов. Отмечается, что паспорта африканцев остались у руководства белорусского клуба.

В ноябре прошлого года российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик был освобожден из колонии после незаконного пересечения границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.