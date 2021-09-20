Дацик предложил Александру Емельяненко «срубить легких денег» в поединке с ним

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко. Заявление спортсмен сделал во время интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Дацик заявил, что Емельяненко провел великолепный бой против блогера Артема Тарасова. При этом он предложил бойцу провести очный поединок до конца года. «Проведешь легкий бой, срубишь легких денег. Быстренько выйдешь, вырубишь — и все. Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. Я надеюсь, она закончится в бою со мной», — сказал Дацик.

Поединок Емельяненко и Тарасова состоялся 18 сентября. Он прошел по правилам бокса в перчатках ММА и продлился три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Емельяненко.

Дацик 14 августа сразился с Даниялом Эльбаевым. Поединок состоялся по правилам бокса и продлился три раунда. Победу одержал Дацик.

Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. На счету Дацика 13 поединков. Он одержал шесть побед при семи поражениях.