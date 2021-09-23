Федор Емельяненко поступил в магистратуру агроуниверситета на бюджет

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета. Об этом сообщается на сайте вуза.

Приказ о зачислении был подписан врио ректора университета 22 сентября. Занятия начнутся 1 октября и продлятся 2,5 года. Емельяненко будет обучаться на бюджетном отделении направления «Садоводство».

Для поступления в институт Емельяненко должен был сдать экзамены по дисциплинам плодоводство и виноградарство. Он набрал девять баллов из десяти возможных.

23 октября Емельяненко вернется к выступлениям. Он подерется на первом в истории Bellator турнире в России. Последний поединок 44-летний тяжеловес провел в декабре 2019-го в Японии. Тогда он нокаутировал бывшего бойца UFC и Pride Квинтона Джексона. Всего на его счету спортсмена 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.