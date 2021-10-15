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Федор Емельяненко пожаловался на возраст

Боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что с годами потерял физическую силу
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал, что в 25-30 лет обладал гораздо большей физической силой, чем сейчас. Спортсмен высказался в документальном фильме, который опубликован на канале Okko Спорт в YouTube.

Россиянин пожаловался, что уже не является тем, кем был раньше. «Мне это очень сильно не нравится», — добавил боец. Емельяненко также отметил, что с возрастом ему стало гораздо сложнее восстанавливаться.

При этом спортсмен поблагодарил бога за то, что до сих пор находится в строю. Он добавил, не потерял мотивацию и рад продолжать спортивную карьеру.

23 октября Емельяненко подерется на первом в истории турнире промоушена Bellator в России. Последний поединок тяжеловес провел в декабре 2019-го в Японии. Тогда он нокаутировал бывшего бойца UFC и Pride Квинтона Джексона.

Всего на его счету 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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