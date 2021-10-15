Кадыров предложил провести бой Емельяненко и Джигана в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заинтересован в проведении поединка между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и музыкантом Джиганом на территории республики. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Емельяненко.

В ролике Кадыров предлагает организовать бой знаменитостей именно в Грозном. В описании к видео Емельяненко указал, что «скоро булка с маслом упадет вниз», и отметил, что в Чечне хотят видеть его противостояние с Джиганом.

Также в комментариях к посту бывший мэр Магаса (столицы Ингушетии) Беслан Цечоев также обратился к Емельяненко. Политик пообещал, что подарит тяжеловесу «очень дорогой топор ручной работы» за победу над рэпером.

Джиган должен стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан. Ожидалось, что встреча пройдет 4 ноября в Москве.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Rings и отечественных организациях WFCA, M-1 Global и других. Тяжеловес также принимал участие в показательных поединках со знаменитостями: пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и блогером Артемом Тарасовым.