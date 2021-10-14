Дацик обратился к Кадырову из-за Александра Емельяненко

Дацик попросил Рамзана Кадырова организовать ему бой с Александром Емельяненко в Грозном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик в Instagram обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему поединок с Александром Емельяненко в Грозном.

Дацик посчитал, что Емельяненко не стоит драться против рэпера Джигана. «Это не тот бой, который хочет видеть вся страна. Певцы пускай поют. Под моими и Сашиными видео все пишут, что ждут наш бой», — заявил он.

20 сентября Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко. Он отметил, что Емельяненко провел великолепный поединок против блогера Артема Тарасова, и предложил бойцу подраться до конца года.

Джиган должен стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан. Ожидалось, что встреча пройдет 4 ноября в Москве.