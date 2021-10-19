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Федор Емельяненко призвал запретить фрик-бои

Федор Емельяненко: нужно привлечь прокуратуру и решить вопрос с фрик-боями
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко призвал к борьбе с непрофессиональными поединками, или фрик-боями. Об этом сообщает ТАСС.

45-летний тяжеловес убежден, что организация фрик-боев должна быть запрещена. «В это должны включиться спортивные федерации. Надо запрещать такие бои. Нужно привлечь прокуратуру и решить вопрос на законодательном уровне», — убежден он.

Емельяненко также парировал высказывание одного из журналистов, который обратил внимание на то, что поединки самого тяжеловеса в Pride можно назвать фрик-боями. Россиянин неоднократно дрался с соперниками, которые превосходили его в габаритах. В частности, в 2005 году он проводил поединок против бразильца Зулузиньо, чей вес составлял 180 килограммов.

«Я бился в тяжеловесах, там не было ограничений свыше 93 килограммов. Сравнивать мои бои с тем, что сейчас происходит, неправильно. Я дрался с профессионалами. Сейчас же делают шоу, и внимание привлекают непонятно кто», — отметил он.

Емельяненко подерется в России впервые с 2016 года. Россиянин возглавит турнир Bellator в Москве, который пройдет 23 октября.

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